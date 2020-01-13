بيلوسي: زعيم الأغلبية في الجمهوري يسعى للتستر" على عزل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد إنه "غير معتاد" بالنسبة لزميلها في مجلس الشيوخ زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، أن يدعم مشروع قانون يهدف إلى اسقاط قضية العزل ضد الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الأحد عن بيلوسي قولها في تصريحات لبرنامج "هذا الأسبوع" الذى تبثه شبكة "إيه بى سى" الأمريكية إن "اسقاط القضية يعد تسترا".

وكان ماكونيل قد أصبح أول أمس الجمعة، الراعي رقم 13 لمشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري جوش هولي من ولاية ميسوري لتغيير قواعد مجلس الشيوخ من أجل اسقاط قضية عزل ترامب إذا لم ترسل بيلوسي مواد لائحة عزل ترامب خلال وقت محدد.

وقالت بيلوسي، السياسة الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا إن المجلس يستعد لإرسال مواد لائحة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بعد فشله في تأمين أي تنازلات في محاكمة المجلس من جانب الجمهوريين.

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ونقلت بلومبرج عن بيلوسي قولها في رسالة للديمقراطيين بمجلس النواب يوم الجمعة :"لقد طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يستعد لطرح قرار في الأسبوع المقبل لتعيين مدراء وإرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ.".

وأضافت بيلوسي: "سوف أتشاور معكم في اجتماع بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل حول كيفية المضي قدمًا ".

وبهذه الرسالة، تنهي بيلوسي مواجهة استمرت ثلاثة أسابيع مع ماكونيل حول قواعد ما من شأنها أن تكون ثالث حالة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة تمهيدا لعزله.

ومع تسمية مدراء مجلس النواب، الذين سيكونون بمثابة ممثلي الادعاء في المحاكمة التي يجريها مجلس الشيوخ، وإحالة المادتين إلى المجلس ستنطلق المحاكمة التي قد تستغرق عدة اسابيع.

وظل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يضغط من أجل ضمان توفير شهود وأدلة إضافية في المحاكمة، إلا أن ماكونيل أوضح أنه ليس لديه اهتمام بذلك أو بحاجة إلى حل وسط وأصر على أن المجلس سيتبع النموذج الذي تم اتباعه في المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس بيل كلينتون في عام 1999.