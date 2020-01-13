رحّبت بوقف إطلاق النار، الجامعة العربيّة تدعو الأطراف الليبيّة إلى الإلتزام بوقف العمليّات القتاليّة والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من اليوم.

ودعت الجامعة، في تصريح صحفي لمصدر مسؤول بالأمانة العامة، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

وأعلن طرفا النزاع في ليبيا وقفا لإطلاق النار، بعد دعوة من موسكو وأنقرة.

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وأفادت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00,00" الأحد، مشددة مع ذلك على حقها "المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك "تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 جانفي".

وجاء إعلان وقف إطلاق النار مشروطا بأن "يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".