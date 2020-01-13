المملكة تُطلق بوابة مقيم لإنهاء إجراءات المقيمين

أطلقت المملكة بوابة مقيم بالنسخة الجديدة، والتي تم تطويرها لتحسين تجربة المستخدم في إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. لتحسين تجربة المستخدم في إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. ويمكنكم الآن الدخول على البوابة من خلال الرابط التالي: http://https://t.co/CzpvjfLNjJ‎

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