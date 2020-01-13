اليابان: السعودية زعيمة العالم العربي والإسلامي

الرياض(وكالات)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امس رسالة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، خلال استقباله من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز امس.

من جانب آخر، عقد خادم الحرمين الشريفين امس، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، «تم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030»، كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وكان رئيس وزراء اليابان التقى في وقت سابق أمس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في دار الضيافة بالرياض، بعد وصوله إلى العاصمة السعودية أمس الأول، وذكر آبي أنه قلق بشدة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأضاف أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية لوقف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما تعمل مع الدول الأخرى المعنية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» امس الأحد، ووصف آبي السعودية بأنها زعيمة العالم العربي والإسلامي، مضيفا أنه يريد التعاون عن كثب مع المملكة.

وقال الأمير فيصل إن تحقيق الاستقرار في الوضع الإقليمي هو أمر مهم للبلدين وأنه يريد مواصلة العمل مع اليابان، وأوضح آبي أيضا السبب في إرسال اليابان طائرات ومدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة، وتابع أن ذلك يهدف إلى جمع معلومات لضمان سلامة السفن التي لديها علاقات مع اليابان، ورحب الأمير فيصل بقرار اليابان وقال إن البلدين لديهما مسؤولية ضمان سلامة الملاحة.