المستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

رام الله، غزة، عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي

اقتحم عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة الجيش الإسرائيلي وتجولوا في باحاته في تحد لمشاعر الفلسطينيين. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 44 مستوطنًا اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم.

من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال أمس مواطناً مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن سامي منصور مشاهرة على هدم منزله الذي يقطنه هو وزوجته وطفله، وتبلغ مساحته 65 متراً مربعاً، كما أجبرت سلطات الاحتلال المواطن هشام داري على هدم جدار استنادي أقامه حول أرضه في العيسوية، وطالبته بعدم استخدامها.

إلى ذلك، أبلغت إسرائيل أمس عائلة الأسير أحمد القمبع من مخيم جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة، بقرار إعادة هدم منزلها مساء غد الثلاثاء. وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير القمبع في 24 إبريل بذريعة مشاركته مع الشهيد أحمد جرار في تنفيذ عدة عمليات عسكرية منها قتل حاخام قرب نابلس.

وقال والد الأسير، إن سلطات الاحتلال سلمته إخطارًا بهدم المنزل الذي أعيد بناؤه بعد أن هدمته جرافات الاحتلال بتاريخ 24-4-2018 بحجة أن نجله شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن بالقرب من نابلس بتاريخ 17-1-2018، وأشار إلى أن المنزل المهدد بالهدم ليس ملكاً له بل لشقيق له من ذوي الإعاقة، ويقطنه 7 أفراد، ومساحته 160 متراً مربعاً ومسجل باسمه بالدوائر الرسمية، متسائلًا عن أسباب هدم منزل لا يعود له.

ويذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 3 منازل لعائلة وأقرباء الشهيد أحمد نصر جرار في واد برقين، وأُعيد بناء المنزل مع منازل آل جرار بعد أشهر من هدمها بتبرع من المجتمع المحلي.

في السياق، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال أمس قسم 3 في سجن «ريمون»، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية، وآخرين، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها. وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن سجن «ريمون» تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في سجني «عوفر، والنقب».

في هذه الأثناء يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ112 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تحذير من خطورة وضعه الصحي.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن وضع الأسير الصحي يزداد خطورة يوما بعد يوم، حيث يعاني من صداع، وآلام في المفاصل وانخفاض في نبضات القلب، وعدم القدرة على الحركة، لافتاً إلى أن أخطر ما في الأمر هو تجاهل نيابة الاحتلال العسكرية طلبه بتحديد سقف زمني لاعتقاله.

وبين عبد ربه أن الأسير زهران يتم نقله من «عيادة سجن الرملة» إلى مستشفى «كابلان» للعلاج، محذرًا من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة خاصة في أعضائه الحيوية، نتيجة نقص الأملاح والسوائل في جسمه.

وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون تهدف من خلال عدم تثبيت اعتقاله الإداري إلى كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه، مؤكدًا أن الأسير زهران متمسك بحقه في الإضراب ويتمتع بروح معنوية عالية رغم كل المحاولات.

والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن قوات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة، بينهم شقيقان وفتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.