مساعدات إماراتية لمدارس أرخبيل سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإغاثي لصالح القطاع التعليمي في أرخبيل سقطرى ضمن الجهود الرامية إلى تهيئة الأجواء لإنجاح العام الدراسي الحالي، ودشنت المؤسسة عملية توزيع الكتاب الدراسي على طلاب وطالبات مختلف المدارس التعليمية في الأرخبيل، حيث تبنت «خليفة الإنسانية» مشروعا متكاملا لتوفير وتأمين احتياجات طلاب المدارس من المناهج التعليمية في فصليها الأول والثاني عبر تمويل طباعتها لتغطية العجز القائم في توفير الكتب المدرسية في الجزيرة.

وأفاد مسؤولون تربويون في إدارة التربية والتعليم بأرخبيل سقطرى بأن الأشقاء في دولة الإمارات عبر ذراعهم الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية يمولون مشروع طباعة الكتب المدرسية للفصلين الأول والثاني وتوزيعها على طلاب وطالبات أكثر من 44 مدرسة في أنحاء جزيرة سقطرى.

وأوضحوا أن إدارة التربية والتعليم تواجه عجزا في توفير المناهج التعليمية للطلاب منذ بدء العام الدراسي الحالي، إلا أن تجاوب الأشقاء في مؤسسة خليفة الإنسانية أسهم في تخطي هذا المشكلة عبر طباعة الكتب الدراسية على نفقتها وفقا لأحدث المواصفات، ضمن جهودها لدعم العملية التعليمية في الأرخبيل.

وأشاروا إلى أن قطاع التعليم يحظى بدعم سخي ولا محدود من قبل مؤسسة خليفة التي تسهم في تأهيل البنية التحتية من مدارس ومنشآت تعليمية إلى جانب رفدها بالأثاث المدرسي والتجهيزات اللازمة وصولا إلى توزيع الحقائب المدرسية ودفع مصاريف تشغيل غالبية المدارس وتوفير وسائل نقل الطلاب الذين يقطنون في المناطق البعيدة من وإلى المدارس.

وكانت مؤسسة خليفة الإنسانية تبنت خلال العامين الماضيين تقديم 120 منحة دراسية للطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة من أبناء سقطرى وذلك ضمن الدعم الرامي لمساعدة الطلاب المتفوقين على استكمال دراستهم الجامعية في دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة.