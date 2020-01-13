إصابة 3 جنود عراقيين في قصف لقاعدة «بلد» الجوية

بغداد (وكالات) أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين ،أمس، بإصابة ثلاثة جنود إثر سقوط 9 قذائف هاون على قاعدة «بلد» الجوية شمال بغداد. وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن القذائف أصابت مدرج المطار الذي تقلع منه طائرات «أف 16» إصابات مباشرة فيما أصابت قذيفة أخرى بوابة القاعدة. وأضاف أن «ثلاثة جنود عراقيين كانوا يقومون بأعمال حراسة بوابة القاعدة أصيبوا بجروح جراء القصف تم نقلهم الى المستشفى». وتضم القاعدة عسكريون وخبراء أمريكيين يشرفون على تشغيل طائرات «أف16» التي زودت بها أمريكا العراق.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت في نبأ عاجل لها أن قاعدة «بلد» الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية تعرضت لهجوم بـ5 صواريخ كاتيوشا أمس. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أضرار مادية أو خسائر بشرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية. وهذا هو القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها الخميس الماضي.

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