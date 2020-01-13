كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة كردستان تهاجم حسن نصرالله: "أسلوبك صبياني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت حكومة إقليم كردستان، هجوم حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، قائلة: "نستغرب هجومك علينا بصوت هزيل وأسلوب صبياني".

وأضافت الحكومة، في تصريحات نقلتها فضائية العربية، اليوم الاثنين، أن نصرالله، لم ير النور منذ سنين لاختبائه، متابعة: " تتحرش بنا بينما لا تجرؤ على رفع رأسك أمام أعدائك".

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وأوضح أن قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وكردستان.

يذكر أن نصر الله قال مؤخرًا: "أتمنى من مسعود بارزاني أن يكون شاكرًا لجميل الشهيد قاسم سليماني، ويتذكر إعانته لإقليم كردستان العراق عندما كان داعش على حدوده".