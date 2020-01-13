كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بزعم التسلل من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الإسرائيلي، عن عملية الاعتقال جرت في موقعين منفصلين، حيث اعتقل 3 شبان مع بعضهم فيما اعتقل الرابع بمفرده، مؤكدا أنه لم يكن بحوزة المعتقلين الأربعة أية أسلحة، ونقلوا للتحقيق معم.

وهذه أول حالة اعتقال من قطاع غزة تسجل في عام 2020.