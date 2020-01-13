كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية تنفي استقالة مسؤولين إيرانيين كبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع "تابناك" الإيراني، عدم صحة أنباء استقالة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس حسن روحاني، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية وطريقة تعامل السلطات مع الملف.

كما نفت صحيفة "اقتصاد آنلاين" نبأ استقالة، علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء الحرس الثوري خبرا مفاده بأن مقربين من علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، اقترحوا عليه الاستقالة احتجاجا على تعامل السلطات مع ملف الطائرة الأوكرانية.

وأضافت الوكالة أن شمخاني يتعرض لضغوط نتيجة عدم حظر الطيران أثناء استهداف قاعدة "عين الأسد"، والتكتم على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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من جهتها نقلت وكالة أنباء التلفزيون الرسمي عن مصدر في مجلس الأمن القومي، نفيه نية شمخاني الاستقالة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، مساء الأحد 12 يناير، بوجود أنباء عن استقالة إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وعلي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، وعلي ربيعي المتحدث باسم الحكومة.

وكان إسحاق جهانغيري النائب الأول لروحاني قد علق على سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث قال إنه نتيجة "خطأ بشري" وأنه يجب "متابعة أسباب حدوث الخطأ بشفافية وجدية للتوصل إلى أسباب ومسببي وقوع مثل هذه الحوادث الكارثية وتجنبها".

وأضاف جهانغیري في تغریدة على "تویتر"، أن "حادث سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة خطأ إنساني، هو مأساة كبيرة ووطنية".