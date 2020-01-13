كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكشف عن 30 خرق لقرار وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات الجيش الوطني الليبي، عن وجود 30 خرقاً للهدنة في كل محاور طرابلس من قبل مليشيات حكومة فايز السراج منذ إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لقرار وقف إطلاق النار.

وقال اللواء المبروك الغزوي، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن خرق قرار وقف إطلاق النار جاء من خلال قصف بقذيفة هاون نفذته طائرة تركية مسيرة تم إسقاطها من قبل وحدات الجيش الليبي.

وأكد الغزوي أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وصلوا إلى مصراتة وتم توزيعهم على محورين جنوب طرابلس للقتال في صفوف قوات السراج.

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وأعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس.

وقالت الكتيبة إن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبد الله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة.

وحول إصرار المليشيات الإرهابية على خرق قرار وقف إطلاق النار، قال جمال شلوف، رئيس منظمة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث في ليبيا، إن الخروقات في داخل الحشد الملشياوي تأتي من جماعات تدرك أنها ستكون الضحية لو حدث أي وقف حقيقي لإطلاق النار.