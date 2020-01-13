العراق: إصابة 10 من المتظاهرين في كربلاء

أفادت مصادر طبية عراقية، مساء الأحد، بإصابة 10 من المتظاهرين في المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.

وتظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.

وتصادم المحتجين والقوات الأمنية بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطلابي، "المحتجون رشقوا القوات الأمنية التي اصطدموا معها، بالحجارة".

وارتفعت حصيلة الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية قرب مبنى جامعة واسط إلى 59 مصاباً، بينهم قرابة الـ50 من أفراد الشرطة العراقية.

Advertisements

وأشارت وسائل إعلام، إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بعد أن استخدمت القوات العراقية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، في ساحة التظاهر وسط كربلاء.

وأكد ناشطون تجدد الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن العراقية، وقطعوا طرقات رئيسية وجسوراً في المحافظة.

وبحسب وسائل إعلام، فقد جرى إغلاق جامعة واسط في الكوت في مواجهات أخرى.