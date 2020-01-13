كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تعلن إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بمانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الشرطة البريطانية على حسابها على تويتر، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن في مدينة مانشستر، دون مزيد من التفاصيل.
ويذكر أن عاقبت محكمة في مدينة مانشستر البريطانية، الإثنين، رجل اعتدى جنسيا على 48 شابا بعد تخديرهم بالسجن مدى الحياة، ويعتقد أنه فعل ذلك مع 140 آخرين.
وهذه هي أكبر قضية اغتصاب في تاريخ بريطانيا، وتعتقد السلطات أن الرجل قام بالاعتداء على إجمالي 195 ضحية، وأنها لم تستطع تحديد هوية 70 من الضحايا الذين تم تسجيل حالات الاعتداء عليهم.
وكان رينارد سيناجا، 36 عاما، يخرج في الساعات الأولى من صباح كل يوم، لاصطياد الشباب الذين لعبت الخمر برؤوسهم، وهم يغادرون النوادي الليلية، وكان يعرض عليهم مكانا للنوم أو مزيدا من الخمور ثم يقوم بتخدير ضحيته لدى وصولهما إلى منزله، ليقوم بالاعتداء عليه جنسيا وهو فاقد الوعي، وتصوير الواقعة على هاتفه المحمول.
واكتشفت جريمة سيناجا عندما أفاق أحد الضحايا أثناء الاعتداء عليه، واستطاع أن يقتاده ومعه هاتفه المحمول إلى الشرطة.
وقال سيناجا أثناء المحاكمة إن الرجال الآخرين كانوا يساعدونه في تحقيق نزوة جنسية بالتظاهر بالموت أثناء الاعتداء عليهم، ولكن الادعاء وصف ذلك بأنه "أمر سخيف" حيث أظهرت مقاطع الفيديو أن بعض الضحايا كانوا يصدرون شخيرا.