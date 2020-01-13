كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تعلن إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بمانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 أشخاص في حادث طعن بمدينة مانشستر البريطانية، مساء الأحد، حسبما ذكرت الشرطة البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية على حسابها على تويتر، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن في مدينة مانشستر، دون مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن عاقبت محكمة في مدينة مانشستر البريطانية، الإثنين، رجل اعتدى جنسيا على 48 شابا بعد تخديرهم بالسجن مدى الحياة، ويعتقد أنه فعل ذلك مع 140 آخرين.