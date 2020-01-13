كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب اعتقال السفير البريطاني.. سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب وتداعيات المظاهرات الحاشدة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الإيرانيون في مظاهرات حاشدة، منذ أمس السبت؛ مطالبين بإسقاط نظام الملالي، وذلك بعد اعتراف طهران بالمسئولية عن مقتل عشرات الأشخاص في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، ورغم تكرار تلك الاحتجاجات إلا أنها شهدت تلك المرة دعوات ظهرت لأول مرة، وتتعلق بتنحي المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل شهرين من بدء الانتخابات التشريعية في طهران، لتدل على زيادة الوعي الشعبي وعدم قدرة الإيرانيين على تحمل ظلم وقمع النظام الحاكم، وذلك وفقاً لأراء المحللين السياسيين، الذين رأي بعضم أنها جزء من المخطط الأمريكي لإسقاط نظام الملالي.



ثورة شاملة بإيران

وقال الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإيراني أسامة الهتمي: لا يمكن الفصل بين ما تشهده طهران في الوقت الحالي على خلفية كارثة الطائرة الأوكرانية، وبين الحراك الممتد والمتواصل على مدار أكثر من عامين، نتيجة تدهور الأوضاع الأقتصادية والسياسية في البلاد.

وأوضح أن الحراك الحالي تميز عن بقية ما شهدته إيران طيلة ثلاثة عقود مضت، ومنذ إنقضاء حالة الخداع الثوري للجماهير، بأنه ليس محدودا أو فئويا، فقد شاركت فيه أغلب محافظات ومدن إيران فضلا عن كل فئات الشعب الإيران بقومياته المتعددة، ومن ثم فإنه يمكن وصف ما يحدث في إيران بأنه ثورة ستحتاج للكثير من الصمود وتقديم التضحيات ومواجهة التحديات.



وأضاف الهتمي في تصريحات لـ"الخليج 365": إن بقاء التظاهرات مرهون بإرادة المشاركين فيها ومدى قدرتهم على إجهاض محاولات النظام للقضاء علبها بأدواته غير القانونية وغير الأخلاقية، التي اعتادها طيلة ما مضى وهو ما يلزم المتظاهرين استدعاء كل الأخطاء، التي ارتكبها النظام منذ وصوله للحكم في نهاية السبعينيات من القرن الميلادي الماضي.



التأثير على الانتخابات المقبلة

وفي ذات السياق، رأي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية الدكتور أياد المجالي، أن سقف المطالب الشعبية في ساحات التظاهر، التي شملت أكثر من 100 مدينة إيرانية يعكس التقطع والخلاف بين تياري المحافظين والإصلاحيين في نظام الحكم فكل طرف منهم يتهم الآخر بالمسؤولية عن تردي الأوضاع.

وقال المجالي لـ"الخليج 365": إن النموذج الأمثل لوعي الشعب عبر التضحية بالأرواح في الساحات ومواجهة القبضة الأمنية لقوات الحرس الثوري والباسيج، جاء ليعبر عن موقف صعب سيواجهه النظام الإيراني في الانتخابات القادمة اذا ما تمت، ويؤكد على أن الإيرانيين لن يشاركوا بها.



جزء من مخطط أمريكي إيراني

وعلى جانب آخر، بين الباحث في الشأن الإيراني محمود جابر، في تصريح خاص، أن مظاهرات طهران هي جزء من اتفاق ما يدار من قبل أحد أجنحة النظام الإيراني الذى اتفق على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وضرب قاعدة عين الأسد وإسقاط الطائرة الأوكرانية، فأى نظام أحادى ومغلق ويعتمد على منظومة أمنية قوية لا تقوم فيه ثورة أو مظاهرات، إلا إذا كانت معتمدة على جناح من النظام يوفر لها سبل الخروج والحركة والا لتم الفتك بها.

Advertisements



المطالبات بتنحي المرشد

ونوه "جابر" إلى أعظم السيناريو الموجود الآن، لأنه ينال من شكل وطبيعة السلطة الحالية فلأول مرة فى تاريخ إيران منذ الثورة تخرج جماعة من الشعب تنادى برحيل أو تنحى المرشد الأعلى، مؤكدا على أنها سابقة تدل على دلالة خطيرة، وهي أن الخلاف والصراع وصل الى عمق السلطة ولم يعد مطلبياً أو نتيجة ضغوط اقتصادية أو سياسية أو حدث خطأ كما يزعمون فى سقوط الطائرة.



وأكد على ذلك الصحفي المختص في الشأن الإيراني الهتمي، بقوله: إن المطالبات بتنحي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي تعكس حالة النضج والوعي، التي وصل إليه المتظاهرون الإيرانيون وكشفهم حقيقة أهداف النظام وأسسه الفكرية القائمة على بقاء خامنئي وزمرته في حكم البلاد خاصة، وقد ثبت أن هؤلاء لن يتخلوا أبداً عن قناعاتهم الفكرية.



تخبط سياسي

وأكد اعتقال السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكير، تخبط النظام الإيراني، وعدم قدرته على التعامل مع غيره من الدول.



وقال ريتشارد كيمب، وهو عسكري سابق بالجيش البريطاني خلال عدد من التغريدات على "تويتر": إن بريطانيا لن تصمت على الإرهاب الذي يقوده نظام الملالي، موضحاً أن الرد الإيراني على كل عملاء ايران سيكون قريبا.



وأضاف أن إيران تكذب بشأن حجتها لاعتقال ماكير، وهي تسعى للانتقام من بريطانيا، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تشهدها لندن بها ضد طهران، موضحاً أن خامنئي سيكون الديكتاتور المقبل الذي سيتم القضاء عليه بعد سليماني.



وأوضح كيمب: أن سبب المظاهرات الحاشدة في طهران هي إدراك الإيرانيين لما حدث بسوريا وخوفهم من تكرار نفس السيناريو معهم، وتدخل الغرب لإسقاط نظام ولاية الفقيه.



وأكد على حديثه، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية المجالي، بقوله: إن المأزق السياسي الذي دفع صناع القرار في طهران إلى اتخاذ قرارت غير موضوعية وهزيله، مجرد محاولات بائسة لتخطي التطورات المتسارعة التي جعلت النظام السياسي عاجز عن معالجة سبل التصعيد والنزاع القائم مع الولايات المتحدة.



وبين أن اعتقال السفير البريطاني أحد أهم الإجراءات، التي تمثل استخدام التظام في طهران لاستراتيجية حافة الهاوية، التي عرف بها نظام الملالي في مواجهة الغرب المتهم بتحريك المتظاهرين.



كما أكد على أن اعتقال السفير البريطاني إجراء غير دبلوماسي وغير قانوني، وسيضع طهران في مواجه جديدة مع المجتمع الدولي لمخالفة اتفاقية فينا لعام 1967 حول القواعد الدبلوماسية.