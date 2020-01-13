أكادير.. انتحار شاب شنقا لأسباب مجهولة!

اهتز سكان حي سيدي فارس بمدينة أكادير، اليوم الأحد، على وقع حالة انتحار شاب في عقده الثاني في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 25 سنة، معلقة بواسطة حبل في مكان قرب “فاديصا” بالدشيرة الجهادية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها الأولية لمعرفة ملابسات الحادث .

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعها لتشريح الطبي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.