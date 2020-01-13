مؤلم..حافلة تتسبب في مصرع عشريني ضواحي مراكش!

لقي شاب في العشرينيات مصرعه، اليوم الاحد، في حادث سير خطير بعدما دهسته حافلة للنقل العمومي على مستوى الطريق الرابطة بين أحياء سوكوما والمحاميد بمراكش.
وحسب مصادر محلية، فقد تعرض الشاب لإصابات خطيرة، ونزيف داخلي في رأس، نقل على اثرها على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل.
واضاف المصدر ذاته، أن الضحية لفض انفاسه الاخيرة داخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية اثر نزيف حاد .
هذا وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة، فيما فتحت مصالح الامن والسلطات تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث المميت.
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