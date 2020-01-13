شكرا لقرائتكم خبر عن لم تكشف عن الموعد.. انتخابات مبكرة في إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

حدد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار موعدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة، ولكنه قال إنه لن يعلنه حاليا إلا بعد مشاورات مع الحكومة.

وقال فادراكار في حوار مع شبكة "آر تي إي" أمس الأحد في دبلن، إنه سوف يخبر زملاءه وزعماء المعارضة ويكمل بعض "الأعمال غير المنتهية" قبل أن يعلن عن موعد إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى وجود طبيعة خاصة وبروتوكول لهذا الأمر.

وأضاف فارادكار، أن حكومته ستجتمع، غدًا الثلاثاء، وسيستأنف البرلمان جلساته يوم الأربعاء كما هو مقرر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فارداكار القول إن الناخبين عادة ما يتوجهون لمراكز الاقتراع في الصيف، ولكن "الأحوال تغيرت. لقد توصلنا لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا أكبر عمل قامت به هذه الحكومة".