محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوجه التعاون بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية؛ بحثنا خلاله أوجه التعاون الوثيق بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف: "نتطلع مع المستشارة ميركل إلى معالجة التطورات الحالية في المنطقة بالحكمة والحوار بما يحقق تطلعات الشعوب في الاستقرار والسلام".