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اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنجيلا ميركل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنجيلا ميركل

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوجه التعاون بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة.

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية؛ بحثنا خلاله أوجه التعاون الوثيق بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية".

 

وأضاف "نتطلع مع المستشارة ميركل إلى معالجة التطورات الحالية في المنطقة بالحكمة والحوار بما يحقق تطلعات الشعوب في الاستقرار والسلام".

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