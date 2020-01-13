شكرا لقرائتكم إعلام روسي: حفتر والسراج قد يزورا موسكو لبحث أزمة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة سبوتنيك على تليغرام نقلا عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.

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