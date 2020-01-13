مايكل بلومبرغ: أنفق كل ثروتي لدحر ترامب في الانتخابات

أعلن الملياردير وأحد المنافسين من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، مايكل بلومبرغ، عن استعداده لإنفاق كل ثروته لإخراج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
وأشار بلومبرغ، الذي يحتل المرتبة الثامنة في قائمة أغنى أثرياء الولايات المتحدة، في تصريح لوكالة "رويترز"، إلى أن "الأولوية الأولى هي التخلص من دونالد ترامب، وأنفق كل أموالي لتحقيق هذا الهدف".
وقد تعرض الملياردير البالغ من العمر 77، والذي أطلق حملته الانتخابية بإعلانات تلفزيونية كلفته 37 مليون دولار، لانتقادات شديدة اللهجة واتهامات بـ "محاولة شراء الانتخابات الديمقراطية" من قبل بعض المرشحين الديمقراطيين المحتملين الآخرين، بينهم السيناتورة، إليزابيث وارن، التي تعهدت بفصل السياسة عن الأموال.
وقد رفض، بحسب "رويترز"، هذه الاتهامات، مشيراً إلى أنها "مجرد أمور سياسية".
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