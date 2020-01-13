سرقة أربعة منازل في حي واحد في منطقة الضنية

أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع، إلى أربعة منازل في حي الجرفة ببلدة كفربين في أعالي جرود ​الضنية​، وسرقوا منها كل ما يمكنهم بيعه، من أدوات منزلية وكهربائية وغيرها.

وحضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين.

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