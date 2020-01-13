سرقة أربعة منازل في حي واحد في منطقة الضنية

أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع، إلى أربعة منازل في حي الجرفة ببلدة كفربين في أعالي جرود الضنية، وسرقوا منها كل ما يمكنهم بيعه، من أدوات منزلية وكهربائية وغيرها.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين.
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