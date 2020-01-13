بومبيو: أشعر بالغضب لوقوع هجوم صاروخي آخر على قاعدة عراقية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن غضبه إزاء القصف على قاعدة جوية في بغداد.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار بومبيو إلى أنه "يشعر بالغضب من التقارير التي تتحدث عن هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية".
وأشار إلى أنه "يصلّي من أجل الشفاء العاجل للجرحى وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".
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