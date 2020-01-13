أمير الكويت يصل إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء

وصل ​أمير الكويت​، صباح الجابر الأحمد الصباح، إلى ​سلطنة عمان​ لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وبحسب وكالة "كونا" الكويتية، فقد قدم أمير الكويت العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان الجديد، وأخيه فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ لشؤون مجلس الوزراء، وأخيه شهاب بن طارق آل سعيد، ولإخوانه في الأسرة المالكة بوفاة السلطان قابوس، وذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط.

وكان أمير الكويت قد أرسل برقية تعزية إلى السلطان هيثم، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي "عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى".

