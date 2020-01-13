وزير خارجية قطر في العراق لخفض التوتر وسط التصعيد الأمريكي الإيراني

أعلن وزير الخارجية ​العراق​ي، ​محمد علي الحكيم​، أن نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور حاليا العراق لبحث ​الأزمة​ الحالية في المنطقة وسط تصعيد التوتر الأميركي الإيراني.

وأشار الحكيم، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير ​خارجية قطر​ معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف حدة التوترات في منطقتنا والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".