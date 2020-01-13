شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: سياسة الاقتراض تفضح كذب نظام تميم بن حمد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن الاقتصاد القطرى يواصل انهياره بسبب السياسات الفاشلة التى يتبعها تميم بن حمد أمير الإرهاب فى البلاد، ومع محيطه العربى، حيث أظهرت الأرقام غرق الدوحة فى مستنقع الديون خاصة بعدما جددت توجهها نحو أسواق الدين المحلى وباعت أذون خزانة حجمها 600 مليون ريال أى بما يعادل 165 مليون دولار سعياً لمواجهة شح السيولة فى المصارف القطرية.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن زيادة وتيرة الاقتراض التى تتبعها المافيا القطرية المسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد سواء على المستوى المحلى أو الدولى، قد زادت منذ قرار المقاطعة العربية، من قبل الرباعى العربى "مصر ، السعودية ، الإمارات، البحرين"، حيث يعد ذلك أكبر دليل على فضح وكذب النظام الذى يدعى ليل نهار أن البلاد تعيش فترة انتعاش اقتصادى ورفاهية فى ظل حكم "تميم".

وكان قد تصدر هاشتاج "إيران تحلب قطر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإيران، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحانى، حيث جاءت زيارة تميم إلى طهران فى وقت حساس للغاية، تعانى فيه المنطقة من سياسات طهران الإرهابية، فضلا عن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية التى تقل مدنيين فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ أثناء استهداف قوات أمريكية فى العراق بصواريخ.

Advertisements

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هاشتاج "إيران تحلب قطر"، بالهجوم الحاد على الأمير تميم بن حمد، واعتبر الكثيرين أن الزيارة تميم هدفها توجيه دعم نقدى من أمير قطر إلى حسن روحانى رئيس إيران لدفع تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية والشركة التابعة لها، وطالبت الكثير من التعليقات الشعب القطرى بالوقوف أمام تصرفات أمير قطر الحمقاء التى تهدر المليارات بإنفاق أموال الشعب القطرى لتمويل المليشيات الإيرانية واستهداف الدول العربية.