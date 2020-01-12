أحرز “هاتريك”.. البركاوي يقود الحسنية لإسقاط سان بيدرو الإيفواري في كأس “كاف”

قاد عبد الكريم البركاوي لاعب فريق حسنية أگادير، فريقه مساء اليوم الأحد، إلى التغلب على ضيفه سان بيدرو الإيفواري بثلاثة أهداف دون رد، ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب أدرار بأكادير، وأدارها الحكم التونسي صادق السالمي بالتعادل دون أهداف.

ونجح البركاوي بعد 5 دقائق على بداية الجولة الثانية من افتتاح حصة التسجيل، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 54، ثم عاد عند الدقيقة 59 وفرض نفسه نجما للقاء بتوقيعه هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” ولفريقه، منهيا المواجهة بفوز “غزالة سوس” بثلاثية نظيفة.

ومكن هذا الفوز، الفريق السوسي من تعزيز صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، متقدما بـ4 نقاط عن إنييمبا النيجيري الوصيف، الذي انتصر بأربعة أهداف لواحد، على ضيفه بارادو الجزائري ثالث الترتيب بأربع نقاط، بينما يتذيل سان بيدرو ترتيب المجموعة بنقطتين.