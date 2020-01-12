كأس السوبر الإسباني.. ركلات الترجيح تمنح الريال اللقب ضد أتليتيكو

تُوج فريق ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية على جاره أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح (4_1)، وذلك بعد نهاية زمن المواجهة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل السلبي.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة السعودية، وأدارها الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، إلى التعادل دون أهداف.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء في الـ45 دقيقة الثانية، لتعلن صافرة مارتينيز عن نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، ولجوء الفريقين إلى شوطيين إضافيين، استمر خلالهما البياض، وشهد ثانيهما طرد لاعب ريال مدريد فالفيردي، قبل أن تبتسم ركلات الحظ للفريق الملكي، وتمنحه لقبه الحادي عشر في المسابقة.

يذكر أن هذه النسخة من كأس السوبر الإسباني، شهدت مشاركة أربعة أندية، فبالإضافة إلى الريال والأتليتيكو، شارك فريقا برشلونة، وفالنسيا، إذ خسر هذا الأخير نصف النهائي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد، بينما تغلب أتليتيكو على “البلاوغرانا” بثلاثة أهداف لاثنين.