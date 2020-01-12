"القاهرة الدولي للكتاب": مشاركة 38 دولة و900 ناشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق في الـ22 من كانون الثاني/ يناير الجاري، الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتستمر فعالياته حتى الرابع من شباط/ فبراير المقبل، بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية ونحو 900 ناشر.

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في مؤتمر الهيئة المصرية العامة للكتاب (حكومية)، اليوم، اختيار السنغال ضيف شرف المعرض.

بدوره رئيسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، قال هيثم الحاج، إن 900 دار نشر وجهة ستشارك في المعرض، بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضي.

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وذكرت الصفحة الرسمية للمعرض عبر "فيسبوك"، اليوم، أن عدد الدول المشاركة بالمعرض 38 دولة بزيادة 3 دول عن الدورة الماضية.

وبلغ عدد زوار المعرض في دورة الماضية 4 ملايين زائر، وفق ما جاء بالمؤتمر الصحافي.

و"معرض القاهرة الدولي للكتاب" ينظم سنويا منذ عام 1969، ويعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.