الاحتلال يعتقل ٤ شبان قرب السياج الفاصل شمالي غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أربعة شبان فلسطينيين قرب الشريط الأمني الحدودي الفاصل بين شمال قطاع غزة، ومناطق الـ٤٨.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أن المعتقلين لم يكن بحوزتهم أية أسلحة، كما تم نقلهم للتحقيق معهم، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش في البيان إلى أن اعتقال أحدهم جاء بشكل منفرد في موقع مختلف عن الموقع الذي اعتقل فيه الثلاثة الآخرين.

وتحظر قوات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة ٣٠٠ متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

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وعلى صلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الشاب جميل شقيرات من حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة، كما اعتقلت رياض أحمد (٤٥ عامًا) ونجله فادي (١٩ عامًا) من منزلهما في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب شقيرات ليوم غد لعرضه على المحكمة.

وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال الفتاة آية أبو ناب من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، استدعاءً لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف القشلة بالبلدة القديمة.