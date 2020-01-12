شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مريس والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 قالت مصادر يمنية الأحد، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الإيراني لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements واندلعت المواجهات، أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثي التسلل، اليوم الأحد، باتجاه مواقع "حصن جمعر"، و"القهره"، و"ينان"، و"الخينقي"، شمالي وغربي منطقة مريس، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت". وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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