- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 4 جرحى بحادث طعن في مانشستر البريطانية والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
قالت الشرطة البريطانية، الأحد، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن بالمنطقة التجارية وسط مدينة مانشستر شمال غربي البلاد.
وأضافت شرطة مدينة مانشستر، في حسابها على تويتر، أنه تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت إلى أنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ارتكابه الحادث، لافتة إلى أن قوات الأمن انتشرت في محيط المكان بعد تلقي البلاغ.
ولم تكشف الشرطة عن سبب الحادث ودوافعه، وما إذا كان يعد عملا إرهابيا أم مجرد عمل جنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 4 جرحى بحادث طعن في مانشستر البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.