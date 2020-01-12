اخبار العالم

الإمارات وإندونيسيا توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإندونيسيا توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، اليوم، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتبادل الجانبان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارات وإندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وإندونيسيا توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا