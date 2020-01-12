شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإندونيسيا توقعان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل
وتبادل الجانبان 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارات وإندونيسيا شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب بين البلدين.
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