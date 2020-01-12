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نشاط بركاني يعلق الرحلات ويجلي الآلاف في الفلبين

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أطلق بركان قرب العاصمة الفلبينية عمود رماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء اليوم، ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات طيران، وتحذير من ثوران عنيف وموجة مد ناجمة عن البركان.

ورفع معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من خمس درجات ما يعني أن انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام.

وحذر المعهد كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.

وقال المجلس الوطني للتعامل مع الكوارث الفلبيني إنه يجري إجلاء نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة البركان وبلدات معرضة للخطر وخرج نحو ستة آلاف شخص بالفعل من المنطقة الخطرة بحلول بعد ظهر اليوم الأحد.

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