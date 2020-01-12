شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط بركاني يعلق الرحلات ويجلي الآلاف في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
ورفع معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من خمس درجات ما يعني أن انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام.
وحذر المعهد كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.
وقال المجلس الوطني للتعامل مع الكوارث الفلبيني إنه يجري إجلاء نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة البركان وبلدات معرضة للخطر وخرج نحو ستة آلاف شخص بالفعل من المنطقة الخطرة بحلول بعد ظهر اليوم الأحد.
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