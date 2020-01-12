قاسم سليماني.. لعنة الدم حيا وميتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل قاسم سليماني قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله على طريق مطار بغداد الدولي.
وبمقتل سليماني، المدرج على قوائم الإرهاب دوليا منذ عام 2011، يسدل الستار على ذراع النظام الإيراني لنشر الفوضى والتخريب في المنطقة، والعقل المدبر للإرهاب الإيراني، والمسؤول عن قمع المتظاهرين في سوريا والعراق ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة.
ويقود سليماني منذ 22 عاما فيلق القدس، المسؤول عن المخططات التخريبية والعمليات السرية ونشر الإرهاب والعنف خارج الحدود الإقليمية لإيران.
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