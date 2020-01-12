الأمن العراقي يمنع محتجين من اقتحام مبنى محافظة كربلاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، إن قوات الأمن منعت المتظاهرين من محاولة اقتحام مبنى محافظة كربلاء ما أدي لوقوع اشتباكات بين الجانبين، فيما أحرق محتجون آخرون مقر أحد الأحزاب.
وقال المصدر في حديث لــ السومرية نيوز، إن "المصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الأمنية في ساحة زيد عندما حاول المتحتجين اقتحام مبنى المحافظة جنوبي البلاد".
وأضاف المصدر أنه "تم إحراق مقر حزبي ومخزن يحتوي على خيم وكراسي بالمحافظة، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية".
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها؛ ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.
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