رهانات أردوغان والغنوشي الخاسرة.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 12 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: أردوغان والغنوشي.. رهانات خاسرة تكتب سطور تنظيم الإخوان الأخيرة، ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية، بولتون: تغيير النظام الإيراني يلوح في الأفق، "ماريان" تحذر من "تحول خطير" في مخططات قطر لتوسيع نفوذها بفرنسا، السودان: لا علاقة للحريات بالتحفظ على صحف الإخوان، لوموند: النظام الإيراني بات محاصرا، يلوسي: التحقيق توصّل إلى "أدلة تكفي" لعزل ترامب ، تجدد المظاهرات الطلابية في طهران ضد نظام خامنئي، البحرية الليبية: وقف إطلاق النار لا يشمل ميناءي مصراتة والخمس.

كما تطالعون أيضا: العاهل السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تعزيز التعاون، ترامب لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين، كروبي لخامنئي عقب كارثة الطائرة: تنحَ لست جديرا بالقيادة، رئيس جامبيا السابق يطالب بحقه في العودة للبلاد، استياء شعبي بالجزائر من دعم الإخوان للغزو التركي لليبيا، اتفاق مصري أوروبي على وقف التدخل الخارجي بليبيا، كاتب موالٍ للنظام: إدارة أردوغان تفتقر للكفاءة وتمارس الظلم، السودان يحدد نقاط جرائم الإخوان.. وينتظر البلاغات، طائرة تركية تخرق الهدنة.. والجيش الليبي يسقطها.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: 4.4 مليون عاطل.. طوابير البطالة ترسم ملامح اقتصاد أردوغان، ما نعرفه عن مضمون الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا، مناجم الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية لإنتاج فلوريد الألومنيوم، بورصات الخليج تواصل مكاسبها بقيادة "السعودية" مع انحسار التوترات، النقابات الفرنسية ترفض عرض الحكومة.. "شيك على بياض" بلا معنى.

وفي الرياضة تجدون: ريال مدريد يتفوق على مانشستر يونايتد في صفقة فان دي بيك.

وفنيا: "شيك" بـ168 دولارا فقط.. ابن جنيفر جارنر يشكرها بطريقة طريفة

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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