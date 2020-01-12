شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار ترامب يهاجم ايران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 هاجم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين إيران بسبب ما أسماه تستراً على سقوط الطائرة الأوكرانية.

Advertisements وقال أوبراين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، "الرد الإيراني النمطي، أولاً تستروا على (الحادث) ثم عندما خرجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور للصواريخ لم يستطيعوا التستر على ذلك ". ودعا أوبراين طهران للاعتذار ودفع تعويضات لعائلات الضحايا. واتهم إيران بأنها حولت اللوم إلى الولايات المتحدة.

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