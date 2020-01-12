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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 4 جرحى بحادث طعن في مانشستر البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الشرطة البريطانية، الأحد، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن بالمنطقة التجارية وسط مدينة مانشستر شمال غربي البلاد.
وأضافت شرطة مدينة مانشستر، في حسابها على تويتر، أنه تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت إلى أنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ارتكابه الحادث، لافتة إلى أن قوات الأمن انتشرت في محيط المكان بعد تلقي البلاغ.
ولم تكشف الشرطة عن سبب الحادث ودوافعه، وما إذا كان يعد عملا إرهابيا أم مجرد عمل جنائي.
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