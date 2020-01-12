عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع عدد من مندوبي الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع مندوبي عدد من الدول الدائمين بالأمم المتحدة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، مندوبي دول ترينيداد وتوباجو بينيلوب بيكلز، وبنين وكلود فيليكس دو ريجو، وبوروندي ألبرت شينجيرو، وغينيا وسيديبي فاتوماتا، وذلك على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول العالم الشقيقة والصديقة.

من جانبهم، أعرب مندوبو الدول لدى الأمم المتحدة عن سعادتهم بلقاء الشيخ عبدالله بن زايد وبالتواجد في دولة الإمارات.

وأشادوا بالدور الرائد الذي تقوم بها الدولة لنشر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم ودعم الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم، ويجمع خلال فعالياته على مدى أسبوع كامل صناع السياسات والمتخصصين في المجال ورواد التكنولوجيا والاستدامة من جميع أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الاستدامة.