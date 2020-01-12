جنبلاط معزيا بالسلطان قابوس: كان رجل حوار وانفتاح وتقارب

أبرق رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، معزيا بوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وجاء في البرقية: "بلغنا بأسف وحزن نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ترك بصمات واضحة في حياة ​سلطنة عمان​ وتقدمها وحداثتها، وفي حياة الشعب العماني الكريم، وكان رجل حوار وانفتاح وتقارب، عمل بصمت وحرص، ورحل تاركا مسؤولية كبيرة على عاتقكم، ونحن واثقون بأنكم أهلها، وفيكم ثقة وطموحات وتطلعات شعب عمان.

نتقدم من جلالتكم، ومن الشعب العماني بأحر التعازي راجين من الله أن يتغمد السلطان قابوس بواسع رحمته، وأن يشمل سلطنة عمان بعنايته الدائمة".

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