ضاهر: وأخيرا أقر حاكم المركزي بوجوب شرعنة الكابيتل كونترول

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "وأخيرا أقر حاكم ​البنك المركزي​ بوجوب شرعنة الكابيتل كونترول والذي طالبت به منذ أواخر تشرين الأول حيث كنت بصدد تقديم القانون منذ ذلك التاريخ، ولو تم ذلك في حينه لكنا حافظنا على مليارات ​الدولار​ات التي تم تهريبها للخارج من كبار المودعين ووفرنا الدولار لصغار المودعين بدلا من إذلالهم".

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