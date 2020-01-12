يعقوبيان: الآن وصاعدا سيعود الناس الى الشوارع وسنكون بصدد تصعيد كبير

أعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​ أنها تسير "وراء من هم في الشارع وغضب الناس سيتظهر انطلاقا من يوم الثلاثاء"، مؤكدةً أن "​الثورة​ مسؤولة وتخطط وتعمل بكثير من المسؤولية، وهي لم تبدأ بعد، ومن الآن وصاعدا سيعود الناس الى الشوارع وسنكون بصدد تصعيد كبير".

وفي حديث تلفزيوني، أشارت يعقوبيان إلى أن "كل مقومات الوطن لم تعد موجودة، و​اللبنانيون​ تحملوا كثيرا وآن اوان ان يحاسبوا المسؤولين". موضحةً أن "القوى السياسية مجبرة ان تعطي ثقة ل​حكومة​ من ١٧ وزيرا من المستقلين المتواجدين في الشارع".

وأكدت يعقوبيان أن "حسان دياب يسعى لحفظ ماء وجهه وهو مشتبك مع من سموه وبخاصة مع أمل والوطني الحر"، لافتةً إلى أن "هناك وجهة نظر دولية ان ما يعيد الثقة بالدولة اللبنانية هي حكومة من المستقلين الاخصائيين".