أعلن النائب السابق ​اميل رحمة​ في حديث تلفزيوني، أنه لم يحصل أي مشكلة مع ​المتظاهرين​، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور يظهر محاولة بعض المحتجين طرده من احد ​المطاعم​ في ​الكسليك​، بل بادر الى الحوار معهم خارج المطعم، مؤكدا أنه "ليس هناك أي مشكلة مع المعترضين بل انتهت العملية بحب ورضى".

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كانت هذه تفاصيل خبر اميل رحمة بعد محاولة طرده من احد المطاعم: تحدثت مع المتظاهرين بحب ورضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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