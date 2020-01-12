جونسون وميركل: احتجاز السفير البريطاني في إيران إنتهاك للقانون الدولي

دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران.
وقد أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن "جونسون وميركل ناقشا في اتصال هاتفي، الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية التي سقطت في طهران، ودانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وأشارا إلى أنه انتهاك للقانون الدولي".
وأشار المتحدث إلى أن الزعيمان ناقشا "مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".
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