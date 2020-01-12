مواقع إخبارية إيرانية تنفي استقالة مسؤولين إيرانيين

نفى موقع "تابناك" الإيراني نقلا عن مصدر في مكتب ​إسحاق جهانغيري​، نائب الرئيس ​حسن روحاني​، نبأ استقالته، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية وطريقة تعامل السلطات مع الملف. ونفت صحيفة "​اقتصاد​ آنلاين" نبأ استقالة المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​. وأشارت وكالة أنباء ​الحرس الثوري​، أن أمين ​مجلس الأمن​ القومي ​علي شمخاني​، يتعرض لضغوط نتيجة عدم حظر الطيران أثناء استهداف قاعدة "عين الأسد"، والتكتم على إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقد نفت وكالة أنباء التلفزيون الرسمي عن مصدر في مجلس الأمن القومي، خبر الاستقالة.



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