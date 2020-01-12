رئيس الوزراء السويدي: نقدر تحمل طهران مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلنت الرئاسة ال​إيران​ية، أن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، صرح بأن بلاده تقدر تحمل ​طهران​ مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأوضحت في بيان لها، أن رئيس الوزراء السويدي دعا لإجراء تحقيق شفاف في إسقاط الطائرة الأوكرانية. مبدياً استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق. مشيرةً إلى أن لوفن أكد أن "بلاده والدول الأوروبية تعارض زيادة حدة التوتر في ​الشرق الأوسط​، وترحب بتعزيز التعاون مع إيران في سبيل إحلال ​الأمن​ والاستقرار".

ولفتت الرئاسة الإيرانية، إلى أن رئيس الوزراء السويدي شدد على أن "التصعيد في المنطقة بلغ مرحلة غير مسبوقة"، مشيرة إلى أنه "دعا الجميع إلى ضبط النفس واحترام سيادة ووحدة الدول".

وأفاد البيان بأن الرئيس، ​حسن روحاني​، قدم التعازي لرئيس الوزراء السويدي في الضحايا السويديين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، وأكد استمرار التحقيقات حتى التوصل إلى النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عنها بشفافية للرأي العام.

