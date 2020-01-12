السيسي وميركل: لرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم ​الرئاسة المصرية​، بسام الراضي، بأن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، تناقش مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، الوضع في ​ليبيا​ وفي إطار سعي مصر لوقف تدخل ​تركيا​ في ليبيا، وذلك في اتصال هاتفي.

وأشار الراضي إلى أن "ميركل أطلعت الرئيس المصري على الجهود و​الاتصالات​ الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية".

ولفت الى أنه في هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء ​الأزمة​ الليبية "يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

