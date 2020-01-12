أعلن الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، خلال زيارته لعائلة قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني، أن العراق "لن يكون آمنا بالنسبة للأمريكيين".
وفي حديثه مع زينب سليماني خلال حضوره مراسم عزاء والدها، أكد الكعبي أن "جبهة المقاومة ستنتقم قريبا من مرتكبي هذا العمل الإرهابي، فمن حقكم المطالبة بالانتقام وأخذ الثأر من قتلة والدكم قاسم سليماني، وسوف تسمعون قريبا أخبارا بهذا الصدد".
وأشار الكعبي إلى أنه جاء كي يقدم التعازي وكي "وأعدكم بأن العراق لن يكون آمنا بعد الآن للأمريكيين".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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