رياض سلامة: لم اذكر باي لحظة ان المصارف یمكن ان تحول الودائع بالدولارات الى اللیرة

اعلن حاكم ​مصرف لبنان​ الاستاذ ریاض سلامة في بيان انه "تناولت بعض ​وسائل الاعلام​ بلسان محللین اقتصادیین ومالیین مواضیع أُثیرت في مقابلتي الأخیرة في برنامج على تلفزیون MTV موضوع الأوراق النقدیة وتداولھا حیث كان تصریحي واضحاً بما یتعلق بالأوراق النقدیة ان الإلزام القانوني للمصارف ھو الزام لتسدید ھذه المبالغ النقدیة وباللیرة اللبنانیة وان ما تقوم به ​المصارف​ اللبنانیة بتسدید مبالغ ب​الدولار​ الأمیركي ھي خدمة تقدمھا ولا اعتراض لي علیھا. فإنني لم اذكر باي لحظة ان المصارف یمكن ان تحول الودائع لدیھا التي ھي بالدولارات الى اللیرة اللبنانیة".

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